Stella Gameragna, via al restyling della piazza antistante la parrocchia (FOTO)

"Avviati i lavori di riqualificazione della piazzetta comunale antistante la Chiesa parrocchiale di Gameragna". Lo si legga sulla pagina social del comune di Stella.

"L'intervento approvato dalla Soprintendenza prevede una nuova pavimentazione in pietra degli spazi pedonali ed il restauro conservativo dell'antico selciato in pietra di raccordo con via alla fontana".

"Completano le opere la regimazione delle acque, l'illuminazione e l'installazione dei corrimano. Il costo è di 50.000 euro finanziati interamente dal bilancio comunale 2019 pre eventi alluvionali di novembre" concludono dal comune.