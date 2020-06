Albenga: 2 luglio senza fiera e fuochi, ma con le celebrazioni religiose

“Purtroppo, per quest’anno, si dovrà rinunciare alla festa del 2 luglio così come è stata celebrata in passato” affermano a malincuore il sindaco Riccardo Tomatis e il vicesindaco Alberto Passino.

“Fino all’ultimo – continuano – abbiamo cercato e valutando soluzioni alternative. Lo spettacolo pirotecnico, purtroppo, non si sarebbe comunque potuto realizzare per la necessità di evitare situazioni di assembramento tra gli spettatori. Per quel che concerne la fiera, invece, la decisione di annullarla è stata presa perché abbiamo ricevuto poche conferme di partecipazione da parte degli ambulanti. Abbiamo costatato che non ci sarebbe stato il numero sufficiente di stand per realizzarla e, quindi, abbiamo ritenuto più opportuno rimandare tutto a tempi migliori”.

Per quel che concerne le celebrazioni religiose: giovedì 2 luglio, il giorno della festa nel Santuario di Pontelungo, ci saranno varie celebrazioni eucaristiche a partire dalle 6 del mattino sino alle 11:30; alle ore 10:00 celebrerà il Vicario Generale della nostra Diocesi Mons. Ivo Raimondo. Alle 17:30 la recita dei Vespri Solenni in Santuario. Il Vescovo, S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, celebrerà la S. Messa delle ore 18:15, in piazza Berlinguer.

Spiegano sindaco e vicesindaco: “La salute e la sicurezza delle persone sono, e restano, la priorità, quindi, così come hanno dovuto fare anche i comuni limitrofi, abbiamo deciso di annullare alcune manifestazioni e spettacoli pirotecnici facendo un sacrificio per il bene della collettività”.

“Non sarà comunque un’ estate senza eventi – precisa e conclude Passino – Oltre al cinema all’aperto che partirà nelle prossime settimane, stiamo organizzando eventi e manifestazioni che sapranno intrattenere e allietare i nostri concittadini e i turisti. Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid19".