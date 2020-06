Regione, la proposta sui servizi necroscopici, funerari e cimiteriali presentata dal consigliere Vaccarezza diventa legge

E’ stata approvata pochi minuti fa durante la seduta dell'Assemblea Consiliare della Regione Liguria la legge a disciplina dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali presentata dal Capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Angelo Vaccarezza.

“ Sono molto soddisfatto - ha commentato il capogruppo - l'argomento è molto delicato e ogni azione intrapresa in questo cammino avrebbe potuto essere suscettibile di eventuali fraintendimenti, ma grazie alla collaborazione di tutte le realtà coinvolte, finalmente anche Regione Liguria ha una precisa disciplina in merito ".

Prosegue Vaccarezza: "Stiamo parlando di un'attività di non facilissima gestione, che si configura come attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con importanti aspetti di natura igienico-sanitaria. Imperativo istituire una regolamentazione precisa per un settore importante dal punto di vista sanitario, ma anche da quello legato ad un argomento così delicato, legato ad aspetti più profondi dell'esistenza umana".