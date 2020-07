Il cellulare ha scarsa ricezione in casa? Ecco come amplificare il segnale

Il telefono cellulare è ormai indispensabile al giorno d’oggi, ma senza un’adeguata ricezione del segnale si rivela del tutto inutile. Anche gli smartphone di ultima generazione, però, in alcuni casi non hanno una buona copertura e questo non è dovuto a problemi del telefono. Spesso e volentieri infatti è sufficiente che in casa vi siano muri troppo spessi o che l’abitazione si trovi in una zona lontana dalle aree urbane per avere problemi di ricezione. In questi casi non si può fare molto per risolvere: l’unica soluzione è acquistare un amplificatore di segnale.

Grazie a questi dispositivi, che hanno un prezzo del tutto abbordabile, è possibile dunque risolvere ogni problema di linea ed aumentare in modo significativo la copertura all’interno della propria abitazione. In molti acquistano tali apparecchi per la casa al mare, in campagna o in montagna, in cui la linea è spesso scarsa. Uno dei più consigliati è l’ amplificatore segnale hsdpa 4G/LTE Nikrans LCD250-4G-PRO . Vediamo insieme funziona e in quali casi può rivelarsi utile.

Amplificatore di segnale 4G/LTE: cos’è

L’amplificatore di segnale 4G/LTE è un dispositivo che per certi versi assomiglia ad un modem e che permette di risolvere qualsiasi problema di copertura relativo alla linea mobile.

Si tratta di un apparecchio composto da un’unità base e 2 antenne: una va collocata sul tetto della casa o sul balcone mentre l’altra va posta all’interno dell’abitazione, dove si intende potenziare la ricezione della linea.

L’installazione è piuttosto semplice: basta seguire le indicazioni presenti nel manuale del dispositivo ed individuare l’orientamento migliore dell’antenna esterna. Non tutti gli amplificatori di segnale sono uguali, però. Ogni modello è in grado di offrire una copertura massima e questo è un fattore che conviene sempre verificare, specialmente se si intende potenziare la copertura all’interno di una villa di ampia metratura. Vale la pena anche scegliere un ripetitore dotato di schermo LCD, perché è più intuitivo da utilizzare.

Quando è utile un amplificatore di segnale 4G/LTE

Questo genere di dispositivi sono spesso indispensabili, perché anche se al giorno d’oggi i centri urbani risultano tutti coperti possono esservi delle abitazioni che per motivi strutturali non hanno una buona copertura al proprio interno. Le case vecchie ad esempio hanno spesso dei muri perimetrali molto spessi, che si comportano come vere e proprie barriere ostacolando il segnale proveniente dall’esterno.

Inoltre, nelle zone che si trovano lontane dai centri urbani è ancora piuttosto frequente avere problemi di copertura. Le case in campagna, al mare o in montagna presentano spesso problemi da questo punto di vista e in questi casi l’unica cosa che si può fare è installare un amplificatore.

Alternative all’amplificatore di segnale

Se avete problemi di ricezione del segnale all’interno di un edificio, spesso l’amplificatore di segnale è l’unica soluzione che può permettervi di risolvere tali inconvenienti. In alcuni casi potrebbe essere sufficiente sostituire il telefono: gli smartphone di ultima generazione hanno solitamente delle antenne più potenti. Si tratta però di un’alternativa più costosa che spesso non si rivela risolutiva: non vale dunque la pena rischiare, perché il ripetitore è l’unico in grado di garantire una copertura ottimale in qualsiasi circostanza.