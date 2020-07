Savona, la riapertura della spiaggia dello "Scaletto senza scalini" è ancora in stand by. Cappello (Consorzio Altromare): "La pazienza è finita"

"Stiamo ancora aspettando che Autorità Portuale ci dia l'autorizzazione, la pazienza è finita".

Doveva riaprire dal primo di luglio la spiaggia libera attrezzata "Scaletto senza Scalini" in località Fornaci a Savona e ad una settimana di distanza, il consorzio Altromare sta ancora attendendo la firma necessaria per il via libera della stagione, da lì lo sfogo del presidente dell'associazione Ugo Cappello.

"La nostra è una realtà consolidata, conosciuta in tutta Italia, devono riuscire a fare qualcosa. Venerdì scorso abbiamo ricevuto 21 telefonate da parte di persone disabili che volevano venire in spiaggia. Abbiamo purtroppo dovuto rispondere che non siamo ancora aperti" continua Cappello.

La spiaggia, importante realtà savonese da anni, è dotata di una serie di servizi gratuiti per garantire la balneazione accessibile e sicura alle persone affette da disabilità.

Lo scorso 30 giugno era stata proprio annunciata la riapertura ma al momento permane una situazione di stand by nonostante con non poche difficoltà il consorzio aveva presentato un protocollo con tutte le linee guida nel rispetto delle norme anti Covid.

Se non dovesse arrivare risposte entro domani il Consorzio ha preannunciato che potrebbe organizzare una conferenza stampa per rendere nota l'attuale situazione.