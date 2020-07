Finale, passa in Consiglio Comunale il bando per le alienazioni: nel 2021 una nuova proprietà per l'ex Albergo Roma?

Approvata dal Consiglio Comunale di Finale la variazione del piano delle alienazioni all'interno del piano delle opere nel triennio 2020-2022. Si tratta di un'anticipazione sul piano vero e proprio che arriverà tra circa un mese, con tante vecchie conoscenze e alcune new entries nell'elenco dei beni che il Comune di Finale propone di cedere per trovare nuove risorse dopo l'emergenza Covid19 e gli effetti importanti che questa ha avuto sulle casse comunali.

L’idea dell’Amministrazione Frascherelli è quella di utilizzare le consuete fonti di finanziamento degli investimenti, ossia gli oneri, per gli equilibri di bilancio, messi in sofferenza causa Covid19, e per i supporti ad attività produttive e famiglie, colpiti duramente dalla situazione sanitaria che stiamo ancora vivendo. Quindi subito la ricerca di nuove fonti per andare avanti con i necessari lavori nel paese. Un terreno in piazza della Lira, un locale commerciale in piazza del Tribunale, un piccolo alloggio in piazza Garibaldi e uno in piazza Deledda Finalborgo, un magazzino nel cuore di Finalmarina, un bosco a Finalpia, due reliquati stradali a Marina e Perti e alcuni terreni tra Calvisio e Gorra sono solo alcune delle opere di cui l'amministrazione finalese vorrebbe liberarsi. Queste per l'anno corrente, mentre per il 2021 si parlerà del tanto chiacchierato ex Albergo Roma: "Abbiamo portato avanti nel tempo il discorso effettuando sopralluoghi con persone fisiche e realtà societarie importanti legate al mondo del settore alberghiero e turistico - ha affermato il vice sindaco durante la seduta del Consiglio -. Parliamo dell'anno prossimo, vediamo se andrà avanti il discorso che comunque dovrà passare per un avviso pubblico".

Il vice sindaco Guzzi illustra l’indirizzo della maggioranza: “Stiamo riscrivendo il bilancio a causa del Covid19, con l'intenzione di utilizzare gli oneri di urbanizzazione, solitamente usati per investimenti, per gli equilibri di bilancio e i supporti alle attività e alle famiglie. Per finanziare gli investimenti quest'anno useremo prevalentemente risorse provenienti da alienazioni e monetizzazioni, questo perché la macchina comunale non può e non deve fermarsi, la manutenzione deve continuare ed anzi crescere maggiormente. Con queste fonti continueremo il lavoro su strade, asfalti, immobili e molto altro".