SP 542 del Giovo, Camiciottoli (Pontinvrea): "Situazione insostenibile"

Dopo aver ripetutamente chiesto negli anni e aver ricevuto innumerevoli rassicurazioni dalla provincia, il Sindaco di Pontinvrea decide di prendere posizione sulla pericolosità della provinciale 542 che da giovo ligure porta a Pontinvrea.

"La situazione è diventata insostenibile" ha affermato il primo cittadino. "In quel tratto di strada le macchine e le moto sfrecciano a velocità assurde mettendo a rischio l'incolumità dei miei cittadini. Negli anni l'amministrazione ha chiesto interventi risolutivi alla provincia, che puntualmente sono caduti nel vuoto,per questo motivo su mia indicazione la giunta comunale ha deciso di posizionare dei velobox per far si che questi incoscienti vengano puniti, ancora una volta credo che i pontesini possano apprezzare l'atteggiamento dell'amministrazione comunale", ha concluso il primo cittadino pontesino Matteo Camiciottoli