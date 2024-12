Nuove interruzioni ferroviarie per il ponente ligure, Assoutenti e Comitato Pendolari: "Un piano per affrontare le emergenze per tutto il 2025"

"Iniziare l'anno con una ennesima interruzione di linea ferroviaria non è il massimo per chi viaggia in treno in Liguria e, come dice il proverbio, 'interruzioni a capodanno, interruzioni tutto l'anno'. Crediamo sia indispensabile informare tutti i liguri di quello che accadrà nel 2025: mettere gigantografie nelle stazioni e mandare a casa e per e-mail una lettera informativa quale segno di cortesia, cultura 'civil servant' e rispetto per l'utenza". Lo affermano, attraverso una nota stampa, Assoutenti Liguria e il Comitato Pendolari in previsione delle modifiche alla circolazione ferroviaria per interventi infrastrutturali previste nei prossimi giorni (leggi QUI).

"In relazione alla prima pesante interruzione dal 2 al 7 di gennaio e a quella immediatamente successiva dell'11-12 gennaio chiediamo di conoscere con quale piano e quali mezzi si vuole affrontare l'emergenza cantieri lungo la linea ferroviaria di tutta la Liguria - si legge ancora nella nota - Ricordiamo che in occasione della frana di Andora accaduta nel 2014 Assoutenti e i comitati pendolari federati contribuirono massicciamente e gratuitamente a veicolare informazione e a suggerire modalità di trasporto con i propri volontari già attivi alle 5 del mattino. Facciamo appello all'assessore regionale ai trasporti Marco Scajola di utilizzare questo patrimonio di competenze per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri".

"Chiediamo infine che si incominci ad affermare un principio che imponga a chi è responsabile dei lavori (in questo caso RFI) l'assunzione dei maggiori costi dei piani sostitutivi, dei rimborsi che chiediamo siano riconosciuti sicuramente agli abbonati per ogni giorno di disservizio e infine di assumersi anche l'onere di kit di cortesia da distribuire ai passeggeri come in uso sulle Frecce" concludono da Assoutenti Liguria e Comitato Pendolari.