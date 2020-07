Riccobene (Adesso Spotorno): "Progetto Maremma tra errori e superficialità, il sindaco confonde pere con mele"

Commenta Franco Riccobene, capogruppo consiliare di "Adesso Spotorno": "La replica del Sindaco Fiorini sul progetto Maremma è colma di errori e superficialità e denota un’assoluta impreparazione amministrativa visto quanto dichiarato a proposito e quanto approvato in giunta.

Infatti l’attuale proposta progettuale si attesta sui 20.000 metri cubi di edificazione in buona parte residenziale e residenziale turistica convenzionata, mentre il precedente progetto approvato dall’amministrazione Marengo 2004-2009 era riferito ad una struttura alberghiera con 66 camere tutte fronte mare ed una serie di servizi di carattere alberghiero.

Quel progetto che fu arretrato e modificato in alcune sue parti, venne approvato ed ereditato dall‘amministrazione Zunino 1999-2004.

In sostanza venne accolta la richiesta di aumento di volumetria proprio perché si prospettava la realizzazione di un albergo 5 stelle in posizione panoramica, che doveva essere un traino per l‘economia turistica spotornese.

Fiorini, evitando accuratamente di documentarsi sulla storia urbanistica del progetto, fa esclusivo riferimento all‘amministrazione Marengo senza sapere quanto accadde prima e, cosa ancor più grave, paragonando cubature produttive alberghiere, con l’attuale incremento di volumetria a destinazione residenziale, nel tentativo di far intendere che non vi sia differenza fra pere e mele.

Il tutto approvando con una giunta dimezzata (due su quattro) un atto di indirizzo semplicemente inquietante che conferma il suo totale sostegno ad un progetto già bocciato dalla Regione Liguria per assoluta mancanza di interesse pubblico".