Arboscello (sindaco Bergeggi): "Cluster di Savona non deve creare allarmismo ma ci faccia riflettere. Il virus non è scomparso"

"In queste settimane è evidente un abbassamento del livello di guardia rispetto al rischio da Covid-19. Così non va e non ci siamo. Lo dico da sindaco e da farmacista: "mettete la mascherina, soprattutto nei locali chiusi e in caso di assembramento, rispettate le distanze di sicurezza" commenta in una nota il primo cittadino di Bergeggi Roberto Arboscello.

"Questa è l'unica strada da percorrere per uscire tutti, definitivamente, dal rischio emergenza; altrimenti diventa difficile, con il rischio di ripiombare in un’emergenza sanitaria ma soprattutto economica da cui sarebbe quasi impossibile riprendersi. La situazione è molto migliorata e grazie al sacrificio di tanti e alla buona volontà di tutti si è tornati a condurre una vita “quasi normale”, ora però serve compiere ancora un ultimo miglio, di senso civico e di responsabilità, per noi stessi e per i nostri cari".

"Il nuovo cluster di 18 contagiati nel ristorante savonese non deve creare allarmismo ma deve far riflettere: il virus non è scomparso e l'attenzione deve rimanere alta,. Un messaggio chiaro per i cittadini e per chi ricopre ruoli istituzionali - conclude - Colgo l’occasione per rivolgere i miei auguri di una rapida e completa guarigione al campione Matteo Aicardi e alle altre persone risultate positive".