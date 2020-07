Albisola, 100 persone a ballare ad un party senza licenza: denunciato titolare esercizio pubblico

Nello scorso fine settimana, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno denunciato all'autorità giudiziaria il titolare di un esercizio pubblico di Albisola Superiore, al quale è stato contestato il reato di “spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza”.

L’attività di polizia è scaturita da una notizia appresa sui canali social, dove era stato pubblicizzato un “party” organizzato nell'esercizio pubblico. Sebbene il locale avesse una licenza comunale per il mero “allietamento della clientela” ovvero per musica con Dj, al momento del controllo gli agenti hanno verificato la presenza di un centinaio di persone intente a ballare.

Al titolare sono state, inoltre, contestate sanzioni di natura amministrativa, relative all'inosservanza di norme di sicurezza e igienico sanitarie.

Questa attività rientra nell'ambito dell’intensificazione dei controlli di prevenzione disposti in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Savona, volti a verificare le autorizzazioni di pubblico spettacolo in strutture ordinariamente destinate ad altre attività economiche, quali, per esempio: stabilimenti balneari, esercizi commerciali, sedi di società di Mutuo soccorso, ecc.”, con l’obiettivo di garantire il divertimento e la “movida”, in condizioni di sicurezza.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.