La testimonianza di una cliente del sushi bar di Savona chiuso per Covid: "Sono chiusa in casa, ancora in attesa del tampone"

È ancora in attesa del tampone, e nel frattempo è costretta alla quarantena. Elena (il nome è di fantasia), ha mangiato al sushi bar di Savona alcuni giorni dopo l'8 luglio, giorno in cui, secondo le indagini epidemiologiche, si è sviluppato il cluster che ha portato a oltre cinquanta positivi, tra clienti e personale.



Chiusa in casa nella sua Savona, Elena non ha ancora ricevuto la chiamata per il test. “Al numero di telefono dell'Asl non risponde nessuno. - si sfoga la ragazza - La cosa che mi fa arrabbiare è che non si capisce la logica, perché hanno prima chiamato contatti di persone che avevano mangiato in quel ristorante, invece di chiamare chi ci aveva mangiato, come me. Una persona che conosco ha avuto contatti con una ragazza che ha mangiato lì ed è stato chiamato il giorno stesso, il giorno dopo ha fatto il tampone”.



Elena al sushi ci è andata con alcuni amici, e nessuno di loro fortunatamente ha presentato sintomi. “Tutto si è comunque svolto in sicurezza, i camerieri indossavano la mascherina, e per ordinare non si usava la comanda”, aggiunge.



“Un altro fatto grave – conclude – è che da due giorni provo a chiamare l'ufficio igiene, ma nessuno risponde al telefono, nemmeno ai numeri di riferimento per segnalarsi come possibile contagiato”.