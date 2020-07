Savona, nessuna positività al "Fronte del Porto". I titolari: "Adottate le misure anti contagio, i risultati dei tamponi lo dimostrano"

Spiegano i titolari con un post sulla pagina Facebook del locale: "Sabato sera ci è arrivata alle ore 20.30 una telefonata da parte dell'Asl Savonese con la quale ci comunicavano che una nostra dipendente, che non lavorava da noi dal 14 luglio, era stata a mangiare dal ristorante Best Sushi il giorno 8 luglio ed era risultata positiva, sera nella quale si dice sia esploso il focolaio".

A quel punto i titolari hanno deciso di prendere immediatamente le misure all'evolversi della situazione: "Abbiamo cosi deciso, per salvaguardare la nostra salute e quella dei nostri clienti, di chiudere di nostra spontanea volontà il locale, facendo alzare le persone dai tavoli e avendo un danno economico importante, ma abbiamo deciso di mettere la sicurezza e la salute dei clienti davanti a tutto il resto e andando il giorno dopo a fare i tamponi per verificare la nostra positività/negatività al virus".

Il giorno successivo l'obbligo della chiusura si è poi concretizzato formalmente: "Domenica verso le ore 17.30 abbiamo ricevuto una telefonata da parte del Comune di Savona nella quale ci veniva comunicata l'ordinanza firmata dal sindaco che obbligava la chiusura del locale fino a data da destinarsi".

Intanto sono stati avviati tutti i protocolli da parte dell'ufficio prevenzione dell'Azienda Sanitaria. E oggi un primo sospiro di sollievo: "Oggi finalmente abbiamo ricevuto i risultati dei nostri tamponi e siamo tutti negativi, abbiamo dato comunque i nominativi dei clienti che hanno frequentato il locale i giorni 11 e 14 luglio, ovvero i giorni in cui la ragazza in questione aveva lavorato, e stiamo collaborando con l'Asl per mettere tutti in sicurezza".

"Abbiamo deciso di non scrivere nulla fino a quando non ci avessero dato i risultati dei nostri tamponi per non creare panico - continuano quindi dal Fronte del Porto -, in quanto abbiamo adottato tutte le misure previste dal DPCM per garantire la salute di tutti, e lo dimostra il fatto che tutti noi siamo negativi al tampone. Ora siamo in quarantena preventiva fino al 30 luglio, stiamo tutti bene e ad oggi non c'è alcun caso di positività derivante dal nostro locale!".

Il locale resterà chiuso quindi ancora qualche giorno, in attesa della conclusione della sorveglianza attiva: "Speriamo comunque di rivedervi ad agosto, sicuri di esserci comportati nella maniera migliore e più sicura possibile" concludono.