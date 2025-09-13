Maxi operazione della Polizia: nel savonese tre arrestati, sequestrati 1.2 kg di droga, un coltello e un fucile ad aria compressa

Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni ad alto impatto finalizzate al contrasto della criminalità giovanile, condotte dalla Polizia di Stato dal 22 agosto su tutto il territorio nazionale.

Le attività, svolte dalle Squadre Mobili delle Questure interessate, coordinate dal Servizio Centrale Operativo e supportate da diversi equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e degli Uffici territoriali, hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

In particolare, le investigazioni effettuate anche attraverso il monitoraggio del web e la successiva attività costituita da mirati controlli e perquisizioni svolte nei principali luoghi in cui si registra la presenza di minorenni e appena maggiorenni legati al contesto segnalato, hanno consentito di conseguire i seguenti risultati:

sono state identificate 62.822 persone, di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, di c.d. “movida”, centri commerciali, esercizi commerciali e stabilimenti balneari. Su 160 sono in corso verifiche per l’eventuale avvio delle procedure per l’adozione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di accesso alle aree urbane;

arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 283 maggiorenni, per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale armi;

arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 22 minorenni per reati contro la persona e il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi;

eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, ordini per l’esecuzione della pena e mandati di arresto europeo nei confronti di 81 maggiorenni e ordinanze di collocamento presso Istituti Minorili di Pena nei confronti di 6 minorenni nonché della permanenza in casa nei confronti di un minorenne ;

denunciati in stato di libertà 1.110 maggiorenni e 180 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanza stupefacenti e detenzione illegale di armi;

controllati 829 immobili, tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali;

sequestrati kg 19 di cocaina, kg 1 di eroina e kg 79 di cannabinoidi nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione;

sequestrati 2 fucili, 36 pistole e munizionamento di diverso calibro;

sequestrati 89 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere o idonei alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, tra cui tra cui 2 katane, 1 mazza da baseball, 1 manganello telescopico, 2 bastoni sfollagente,1 bastone di metallo, 1 tirapugni di metallo, 1 bomboletta di spray urticante, 2 martelli, 2 taser, una catena di bicicletta, 1 passamontagna e diversi taglierini e strumenti atti allo scasso;

recuperati numerosi oggetti provento di furto, soprattutto collanine d’oro, gioielli, orologi e cellulari, e sequestrate banconote false, bancomat e documenti di identità rubati o contraffatti nonché un tesserino contraffatto della Guardia di Finanza;

elevate 425 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche;sono stati monitorati 1.300 profili social, dei quali 5 inneggianti all’odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, nonché all’uso delle armi da fuoco e da taglio, che saranno segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento.

Alcuni dei giovani coinvolti appartengono a gruppi riconducibili ai “maranza”.



RISULTATI DELL'OPERAZIONE NELLA PROVINCIA DI SAVONA

Nelle ultime 3 settimane, nell’ambito della più ampia operazione di polizia giudiziaria realizzata su tutto il territorio nazionale e Coordinata dal Servizio Centrale Operativo di Roma nei confronti di giovani dediti, in gruppo o singolarmente, alla commissione di reati, la Squadra Mobile di Savona, le Volanti ed il Commissariato di PS. di Alassio, con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno ottenuto, in questa Provincia, i seguenti risultati:

Sono stati controllati parchi pubblici, zone adiacenti a stazioni ferroviarie, aree limitrofe a locali e stabilimenti balneari, i dentificando complessivamente 970 persone e 696 veicol i

Arrestati 3 maggiorenni (2 per reati contro il patrimonio ad opera del Commissariato di Alassio, e 1 per stupefacenti ad opera della Squadra Mobile)

Denunciati in stato di libertà 11 maggiorenni e 5 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti

Sequestrati : 1,2 kg circa di cannabinoidi (tra hashish e marijuana), 15 gr di cocaina, 2 bilancini di precisione, complessivi 15.754,00 euro, 1 coltello a scatto, 1 tirapugni in metallo, artifizio pirotecnico, fucile ad aria compressa (sprovvisto di documentazione attestante la potenza), 41 cartucce da caccia illegalmente detenute