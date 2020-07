Ad Albisola Superiore inaugura un nuovo supermercato Pam: un negozio moderno, efficiente e sicuro

Ad Albisola Superiore domani, giovedi 23 luglio, verrà inaugurato il nuovo supermercato PAM in corso Ferrari 99. La storica famiglia ligure Arimondo ha lanciato l’ennesima sfida aprendo un negozio di quasi 1000 mq ideato, progettato e costruito già tenendo conto delle misure di contenimento del tristemente noto SARS-CoV 2.

La ricerca continua, la passione per il lavoro, la cura del cliente, hanno portato il gruppo Arimondo - nei loro oltre 200 anni di attività - alla creazione di negozi con un layout accattivante e innovativo, non tralasciando lo studio dell’utilizzo di materiali, che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di spesa sempre più coinvolgente che valorizzi la qualità e l’ampio assortimento dell’offerta PAM. Ma non solo: oggi fra le priorità, la sicurezza del cliente è al primo posto.

Grande attenzione alla sicurezza, dei clienti e dei dipendenti: tutti i banchi freschi e le postazioni di cassa sono forniti di efficaci protezioni in plexiglass; i locali vengono puntualmente sanificati da ditte specializzate e il personale igienizza regolarmente carrelli, trolley e piani di lavoro. A disposizione dei clienti sono stati posizionati alcuni erogatori di gel igienizzante e guanti monouso. Ovviamente, obbligatorio l’uso della mascherina per l’ingresso.

Un’apertura importante per Albisola, la prima dell’epoca Covid 19: oltre 30 persone impegnate nel nuovo punto vendita, aperto 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8.30 alle 20.30. Il negozio, sviluppato su quasi 1000 mq è dotato di un parcheggio riservato ai clienti sul tetto dell’edificio.

Nel punto vendita è presente una grande area dedicata a frutta e verdura dove ogni giorno verranno proposti prodotti di stagione, con particolare attenzione all’eccellenza della produzione italiana e locale; un corner dedicato ai cibi superfood, fonte di energia, gusto e salute, oltre a tante proposte tra frutta secca, semi, bacche e legumi, che garantiscono un rilevante apporto di proteine e vitamine.

La macelleria sarà curata dall’azienda “Macellerie Tallone”, da anni partner di qualità del gruppo Arimondo; nel reparto salumi e formaggi un ampio assortimento di referenze DOP e IGP, servite da personale qualificato, non solo nella cura del prodotto ma anche e soprattutto nella cura del cliente. La gastronomia e la rosticceria offriranno, inoltre, prelibati primi piatti, preparati dal laboratorio Arimondo, contorni di verdure, gustosi secondi e polli allo spiedo cotti in negozio tutti i giorni. All’interno dello store non mancherà l’area forno, con un’ampia proposta di pane fresco, focacce e pizze servite al banco oltre al pratico servizio self-service. E infine la pescheria, sia con le proposte di pescato locale che con i prodotti della filiera dei pescherecci Pam.

I clienti del punto vendita di Albisola potranno approfittare degli innumerevoli vantaggi del programma fedeltà Carta Per Te e per quanto riguarda i metodi di pagamento, usufruire anche del servizio Satispay.

Un negozio moderno, efficiente e sicuro!