Macchina in avaria sulla carreggiata Nord dell'autostrada Savona-Torino all'altezza di Altare, auto in coda già da Savona

Lunga coda al chilometro 119+000 tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Piemonte sulla Savona-Torino per un'auto in avaria sulla carreggiata Nord.

Si tratta di una parte di autostrada interessata dai lavori dove c'è la corsia unica e l'auto ferma sta causando grandi disagi al traffico, con una coda di chilometri, già a partire dal tratto poco dopo la Madonna del Monte.

Per evitare l'auto ferma alcune, auto, invece di restare in coda, hanno sorpassato invadendo l'altra corsia, una manovra imprudente e pericolosa.