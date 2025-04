Varazze, salva la vita al figlio 14enne Manuel con il massaggio cardiaco: "Mai arrendersi. Grazie per la solidarietà"

“La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo".

Questa la citazione di Confucio che ha fatto sua la varazzina Loredana Anoliero. Nel 2018 aveva salvato con il massaggio cardiaco suo marito Eugenio Zuddas e a fine marzo invece il figlio Manuel di 14 anni. Il suo cuore aveva smesso di battere all'improvviso appena andato a letto a causa di un'infezione.

"Ho sentito un rantolo e pensavo avesse il computer acceso, sono andata per spegnerlo e lo vedevo nel letto che andava a scatti. Quando l'ho girato era nero in faccia e ansimava, girava gli occhi e ha smesso poi di respirare - il racconto drammatico della mamma - Non ho esitato un attimo, ho chiamato il 118 e ho cominciato a fare il massaggio. 'Manuel non mi mollare' gli urlavo".

L'operatrice del 118 poi al telefono le spiegava come comportarsi.

"E' stata bravissima l'operatrice, mi ha dato il tempo e sono andata avanti per 11 minuti e 38 secondi, poi mi sono sentita citofonare alla porta e i medici si sono occupati di lui. Lo hanno defibrillato e al terzo tentativo ha ripreso a battere autonomamente. Si è svegliato in Rianimazione 4-5 giorni dopo e il resto chiaramente lo hanno fatto i professionisti all'ospedale San Paolo" ha continuato la donna che lavora al supermercato "Il Gabbiano" a Savona nel reparto gastronomia.

Poi il ragazzo, che ora sta meglio, era stato trasportato all'ospedale Gaslini di Genova ed è ricoverato in semi intensiva.

E la solidarietà e la vicinanza nei suoi confronti e della sua famiglia è stata incredibile. Tra striscioni, maglie con dedica (Manuel gioca a calcio nel Celle Varazze. ndr) e gesti d'affetto.

"60 ragazzi sono venuti al Gaslini, hanno riempito un treno. Poi gli striscioni, dai pulcini alla prima squadra del Celle Varazze con la scritta sulla maglia 'Manuel lottiamo insieme a te'. Mai vista una cosa del genere, questo ci insegna che c'è anche un'umanità. CI è stato tanto vicino anche il sindaco Pierfederici, il Comune mi ha sempre aiutato con mio figlio grande e con Manuel, l'assistente sociale Giorgia Pisani mi ha sempre chiamato, la società, al lavoro, tutte le persone che mi hanno incontrato, gli ospedali, il dottor Alessandro RImini. Una solidarietà pazzesca, indescrivibile".

La mamma sta ricevendo tanti complimenti per aver salvato la vita a suo figlio ma vuole lanciare un appello importante.

"Vorrei far passare il messaggio di non fermarsi, che tu lo faccia bene o male il massaggio cardiaco, non ti devi fermare. Non bisogna aspettare i soccorsi perché il primo soccorritore sei tu, il primo che deve dare aiuto. Dovrebbero fare i corsi nelle scuole, è importante perché pochi secondi salvano le persone. E poi come mi ha detto mio figlio quando si è ripreso: 'Mai arrendersi'".