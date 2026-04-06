A Ceriale tradizioni, credenze e divinazione al centro di un incontro tra archeologia e antropologia

Oroscopi, superstizioni, tarocchi, riti propiziatori: pratiche antiche che l'essere umano non ha mai smesso di frequentare, anche nell'era dei satelliti e dell'intelligenza artificiale. Giovedì 9 aprile, alle ore 17:00, la Sala Riflessi del Lungomare A. Diaz 91 di Ceriale ospita un pomeriggio dedicato proprio a questi temi, nell'ambito del ciclo "Parole in Movimento" organizzato da Pro Loco e UniTre Ingauna sezione di Ceriale.

L'incontro, dal titolo "Tradizioni, credenze e divinazione in Italia – Un pizzico di antropologia per parlarne insieme", mette a confronto due voci complementari: quella di Manuela Saccone, responsabile dei laboratori di archeologia sperimentale presso il Museo Archeologico del Finale, e quella di Enea Delfino, antropologo culturale con esperienze di ricerca in Italia, Uganda, Inghilterra e Kenya, nonché competenze in mediazione etnoclinica ed etnopsichiatria.

Due percorsi diversi, quasi opposti per metodo, che si ritrovano però a esplorare lo stesso territorio: l'arte umana di comprendere l'incertezza, di curarsi dall'ignoto e di tentare di prevedere ciò che verrà.

Saccone, che vive e lavora a Finale Ligure, ha alle spalle anni di ricerca negli archivi storici. Nel 2018 ha pubblicato, insieme a Pino Testa, un volume sui processi per stregoneria nella Diocesi di Savona risalenti alla metà del Cinquecento. Dalla storia è poi approdata alla simbologia antica, ai tarocchi e alla numerologia, che definisce "scienze" capaci di parlare all'essere umano contemporaneo "con un linguaggio scevro da superstizioni e falsi miti."

Delfino, che vive a Torino, porta invece il metodo dell'antropologo comparativo: cercare somiglianze e differenze tra culture, mettere in relazione mondi geograficamente e concettualmente distanti. Se Saccone è l'esploratrice e la detective del passato locale, Delfino allarga lo sguardo al panorama globale.

L'appuntamento è aperto al pubblico. Al termine dell'incontro seguirà un buffet offerto da Il Melograno, in Via Pontetto 42.