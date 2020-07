Ivano Bordon racconta a Varazze le avventure "di un portiere gentiluomo"

Domenica 26 luglio 2020 alle ore 21:00 a Varazze, presso il Molo Marinai d'Italia, Ivano Bordon presenta il suo libro "In presa alta", parlandone col curatore Jacopo Dalla Palma.

Un'occasione imperdibile di sentire i racconti di un protagonista assoluto del calcio italiano: storico portiere dell'Inter e della Sampdoria, in Nazionale nel 78 e con i campioni del mondo nell' 82.

Bordon, ha poi ricoperto ruoli tecnici di primo livello, tra cui la presenza nello staff della Nazionale campione del mondo 2006. Un atleta che ha vissuto il grande calcio del passato e le evoluzioni di quello odierno: soprattutto un esempio limpido di impegno, per i giovani e per tutti.

Descrizione del libro

"In presa alta" di Ivano Bordon: le parate di una vita di un portiere gentiluomo d'altri tempi.

«In questo libro Ivano Bordon, ex estremo difensore dell'Inter e della Nazionale, racconta la sua lunga carriera in mezzo ai pali e la sua vita fuori dal campo a Jacopo Dalla Palma, giornalista e portiere (solo di belle speranze) per cercare di emulare proprio il giocatore veneziano, suo idolo incontrastato dell'infanzia. Aneddoti, curiosità, retroscena e vittorie di un campione mai fuori posto e che, grazie ai valori autentici trasmessi da suoi genitori, ha saputo affermarsi nel dorato mondo del calcio imparando anche dalle sue sconfitte e delusioni.»