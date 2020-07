La Bastapoco Onlus torna in scena a Borghetto con Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis

Venerdì 24 luglio 2020 alle ore 21 riprendono le attività a sostegno di Bastapoco Onlus con lo spettacolo “A scuola di cura” con Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis, in scena a Borghetto S. Spirito presso il Cinema Arena Vittoria.

“Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19, si riaccendono i motori e ripartono le iniziative musicali e di cabaret a scopo benefico per sostenere le attività svolte con quotidianità da Bastapoco. In questi mesi di stop, la nostra Onlus ha continuato a prestare servizio sul territorio, anzi potenziandolo, grazie ai fondi accantonati e ai tanti volontari. Abbiamo quindi continuato ad affrontare spese, senza alcuna entrata, perché sono venuti meno i proventi degli spettacoli, del festival di tre giorni che si tiene ogni anno a Garlenda e, purtroppo, dovremo fare a meno anche della grande spettacolare festa organizzata da alcuni anni a questa parte ad agosto nei magazzini di RB Plant di Albenga". Marco Ghini, medico di base, nonché fondatore di Bastapoco Onlus e cabarettista, commenta così questa importante ripartenza.

"Ma noi vogliamo continuare a prestare attività sul territorio, perché c’è grande bisogno e vogliamo restare al fianco di chi sta soffrendo e ha necessità di supporto su più fronti. Con lo spirito e la tenacia che ci contraddistingue, riprendiamo quindi con grinta le nostre attività di cabaret, per regalare momenti di puro divertimento e per dare ossigeno alle casse della Onlus, che vuole rispettare la sua vocazione e continuare ad aiutare i malati oncologici”.

“A scuola di cura” torna sul palcoscenico dopo il doppio sold out di dicembre 2019 ad Alassio, con il duo Ghini-Robello De Filippis accompagnato dal trio musicale Maloberti-tastiera, Giallombardo-chitarra, Lo Bello-tromba.

Un medico artista, Marco Ghini, e diversi pazienti, tutti impersonati da Robello De Filippis, che veste i panni di se stesso, ovvero l’avvocato, di personaggi noti o stereotipi, che in una sequenza di sketch esilaranti e canzoni divertenti strappano una risata per far sorridere anche chi non sta bene.

Ghini e Robello De Filippis dal dicembre 2018 sono un duo cabarettistico consolidato che ha portato in scena nei teatri e nei locali della Riviera diversi spettacoli con un grande successo di pubblico. Chiamati a fare televisione per gioco, sono stati ospiti d’onore all’edizione 2019 di Vocinuove.it, hanno anche partecipato a un video musicale di due giovani alassini “I Santi Pollastri” insieme a Dario Vergassola e, scanzonati e irriverenti come sempre, si sono cimentati nel ruolo di critici letterari per una famosa scrittrice di noir edita da Rizzoli.

Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis di nuovo insieme per Bastapoco Onlus: Venerdì 24 luglio 2020 alle ore 21 presso il Cinema Arena Vittoria di Borghetto S. Spirito (Savona).

Ingresso a offerta minima, con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0182 554899. Divertimento che fa star bene e fa del bene. L’intero incasso degli spettacoli viene devoluto, come di consueto, a Bastapoco Onlus.