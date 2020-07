Una "pacifica invasione" di supereroi a scopo benefico presso la Croce Rossa di Ceriale

Una gioiosa, giocosa e coloratissima “invasione” di supereroi ha animato pochi giorni fa (sempre nel pieno rispetto di tutte le regole di contenimento del Coronavirus) il piazzale della Croce Rossa di Ceriale.

Loro sono un gruppo di amici e volontari diventati famosi un po’ in tutta la Liguria con il nome di “Supereroi per il Gaslini”, perché con i loro costumi, che riproducono fedelmente quelli di alcuni personaggi tra i più famosi nella storia del cinema e del fumetto, portano un sorriso ai bimbi meno fortunati ospiti delle corsie d’ospedale.

In questo caso, però, il progetto è stato ribattezzato più genericamente “Supereroi per i bambini”, e adesso spieghiamo perché: a portarli a Ceriale e a promuovere questa iniziativa è stata una di loro, Rosy Porpora, che ben conosce le esigenze della Pubblica Assistenza Cerialese. Infatti nel piazzale antistante le strutture di via Tagliasacchi i supereroi hanno posato per uno shooting fotografico che diventerà un calendario 2021. I proventi delle vendite contribuiranno all’acquisto di una speciale ambulanza appositamente equipaggiata per il trasporto pediatrico.

La Croce Rossa a Ceriale è un sodalizio dalla lunga storia e particolarmente amato dai cittadini. Sempre presenti in prima linea in qualsiasi contesto di emergenza o di necessità, in rapporto di costante dialogo e contatto con l’amministrazione comunale e con le altre associazioni attive sul territorio, dall’Avis alla Protezione Civile. Inoltre gli uomini e le donne “in rosso” del sodalizio cerialese si sono distinti anche in quest’ultima fase di quarantena con la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie messe in ginocchio da questo “stop” a livello nazionale. Non solo: la Croce Rossa Ceriale ha svolto un importante ruolo di centro di raccolta e smistamento per le province di Savona e di Imperia distribuendo oltre 40 tonnellate di alimenti e sostenendo in totale oltre 30 associazioni su tutto il territorio ligure da La Spezia a Ventimiglia, raggiungendo in questa maniera oltre 3000 famiglie.

Proprio per questo ricordiamo che servono sempre nuovi militi e invitiamo chi fosse interessato ad aiutare a prendere contatto con la sede di via Tagliasacchi, immediatamente alle spalle del parco Sasso, a due passi dal centro cittadino. Ricordiamo che il 2 ottobre prossimo partirà il nuovo corso per volontari.

I “Supereroi per il Gaslini” sono una realtà molto attiva sulle province di Imperia e Savona: il loro “giorno dei supereroi” per eccellenza cade tutti gli anni nel periodo attorno al 20 giugno, con un evento particolare. Quest’anno la ricorrenza è stata celebrata insieme agli amici del Fiat 500 Club Italia di Garlenda e della “Band degli Orsi” con una visita all’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova, ma gli appuntamenti si articolano nel corso di tutto l’anno. Dopo questo photoshooting cerialese il prossimo evento in ordine di tempo sarà il 2 agosto a San Bartolomeo al Mare nell’ambito della manifestazione “Estate Diffusa”, dopodiché possiamo già anticipare che il gruppo di Supereroi presenzierà a molteplici appuntamenti nel periodo di Halloween e sotto Natale fino a culminare, a marzo 2021, nella sfilata di Carri Fioriti di Sanremo. I Supereroi per il Gaslini allestiranno un carro insieme alla banda musicale di Coldirodi e la sfilata sarà trasmessa in Eurovisione.

A Ceriale, sotto l’obiettivo attento e infallibile dei fotografi Fabio Maccagno, Giosué Scannella e Maurizio Rugiero hanno posato: Alessia Garaventa (Wonder Woman), Gerson Maceri (Newt Scamander), Eros Giagu (Joker), Elisa Piccardo (Harley Queen/Soldato d’inverno), Giacomo Marengo (Bane), Alessia Ferrari (Malefica), Cristina Pallini (Catwoman/Ariel), Rosy Porpora (Silk/Katana), Fabio Taddi (the Penguin), Simone Bernini (in borghese), Fabio Carlino (Spiderman) e Mia Bettolo (Poison Ivy).

Concludiamo con questa videointervista nella quale ci facciamo raccontare un po’ di risvolti di questo evento da Alessia Ferrari, del nucleo fondatore dei Supereroi per il Gaslini, Rosy Porpora in qualità di referente del progetto “Supereroi per i bambini” e Katia Pitzalis che ha fatto da tramite e coordinatore per la Croce Rossa Italiana di Ceriale.