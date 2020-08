Spotorno, approvato il bilancio per il triennio 20/22. Fiorini: "Importanti manovre a sostegno di commercio, turismo e associazionismo"

Approvato nella scorsa seduta del consiglio comunale, tenutasi il 31 luglio, il bilancio di previsione del Comune di Spotorno per il triennio 2020-2022. Al suo interno spazio a quelle che l'amministrazione Fiorini in una nota a tal proposito definisce " importanti manovre a sostegno del settore turistico, commerciale e delle associazioni ".

Dallo scongiurato aumento di tutte le aliquote fino all'azzeramento della Cosap per le attività commerciali e per tutto il 2020, passando per lo sconto del 33% della TARI per gli esercizi commerciali (pari a 160 mila euro) e al rinvio della stessa a ottobre, novembre e dicembre per tutti.

"Questi ed altri interventi per i mesi a venire, a favore delle attività economiche e delle associazioni del territorio, sono il risultato di un duro lavoro degli uffici comunali e dell'Amministrazione, nell'interesse di cittadini ed imprenditori" si legge nella nota diramata dal sindaco Fiorini, il quale coglie l'occasione per togliersi qualche proverbiale sassolino dalle scarpe.

Il duro attacco è indirizzato al consigliere di opposizione, Matteo Marcenaro, il quale ha accusato la maggioranza di aver inviato con alcune ore di ritardo i documenti: "Non possiamo che dispiacerci di assistere però all'ennesimo episodio di 'sfascismo' da parte del consigliere Marcenaro, che questa volta oltre a chiudere la porta in faccia all'amministrazione, sembra intenzionato a chiudere anche la serranda in faccia alle molte attività commerciali in difficoltà" commenta il primo cittadino.