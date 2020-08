Citroen C3 per neopatentati: offerte a km zero

Forse non tutti sanno che chi guida l’auto con una patente ottenuta da meno di un anno deve scegliere una vettura che non sia eccessivamente potente. I concessionari le raggruppano sotto la dicitura “auto per neopatentati”, tra cui la Citroen C3 si attesta tra le più amate dagli italiani; non solo per il suo aspetto accattivante, ma anche per i diversi modelli adatti ai neopatentati e per la possibilità di trovare offerte a km zero.

Cosa sono le auto a km zero

Dove trovare le proposte migliore

Anche la C3 a km zero

Un’auto a km zero è una vettura che è già stata immatricolata, solitamente dalla medesima concessionaria che la propone alla propria clientela. Quindi tecnicamente, e anche legalmente, è un’auto usata, in quanto ha già un primo proprietario, cui subentrerà il nuovo. Di fatto però è un’auto nuova, visto che non è mai stata fatta circolare su strada, ma è rimasta nell’autosalone che l’ha immatricolata, solitamente per questioni di contratti e scontistiche con il fornitore. Lo sconto applicato è elevato, spesso anche più del 10% sul prezzo di listino, con in più il vantaggio di avere a disposizione un’auto in pronta consegna, già presente presso l’autosalone che la offre. Una concessionaria di automobili usate che tratta anche vetture a km zero o auto aziendali offre varie opportunità, anche per quanto riguarda le C3 per neopatentati; chi ha la patente da poco tempo potrà quindi trovare l’auto dei sogni, senza spendere cifre esorbitanti.

Per i giovani e per la famiglia

La Citroen C3

Un’auto adatta a tutti

La C3 Puretech di nuova generazione è oggi disponibile anche in versione a km zero, quindi con un forte sconto sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un’utilitaria, con le velleità di una media e l’aspetto accattivante. Perfetta per i giovani, si propone anche alle famiglie, soprattutto come seconda vettura di casa: lo spazio nel bagagliaio è sufficiente per una grande spesa o per una breve vacanza, risulta leggermente ristretto se si vuole imbarcare un passeggino. Si tratta del modello ideale per un neopatentato, con sufficiente grinta per poter essere gradita ai giovani, ma anche un motore di tutto rispetto, che sa comportarsi al meglio in città ma anche in autostrada. Un’auto vivace e piacevole da guidare, ben accessoriata e con allestimenti particolarmente piacevoli. I colori disponibili sono quelli più amati dagli italiani; anche la Citroen C3 oggi è munita dei respingenti laterali, prima disponibili solo sulla C4 cactus. Sono rinforzi che evitano di rigare le portiere in caso di leggeri urti accidentali.

Testare un’auto dopo il Covid-19

Le offerte anche online

Prenotare un test drive

Sono molti coloro che temono l’eventualità di recarsi presso un concessionario dopo il periodo di lock down. Fortunatamente anche i concessionari si sono adeguati alle vigenti norme di sicurezza e garantiscono la massima igiene in ogni situazione. Non solo gli ambienti degli autosaloni sono stati igienizzati, ma ogni vettura viene ripulita dopo il singolo test drive. Inoltre è possibile scegliere l’auto in offerta direttamente online, per poi prenotare un test in concessionaria quando possibile.