Compleanno estivo: come far divertire i bambini

I compleanni estivi possono essere difficili da organizzare perché nella maggior parte dei casi si è in vacanza, magari lontano dalla propria città. Tuttavia, quando ci si ritrova a dover organizzare un compleanno estivo, magari al mare, si devono prendere in considerazione alcuni consigli per renderlo ancora più indimenticabile.

Chi ha la fortuna di festeggiarlo in una località di mare è facilitato, ma con i giusti consigli anche chi rimane in città può organizzare una festa di compleanno con i fiocchi.

Inviti, animazione, tema di un compleanno estivo

Un compleanno estivo può stimolare la fantasia, soprattutto quando si tratta del tema da prendere in considerazione. Di sicuro il tema marino è uno dei più gettonati ed è per questo che si può cercare i organizzare una animazione ad hoc.

Ogni festa di compleanno deve essere unica a memorabile ed è grazie a dei professionisti come questi che si avrà la possibilità di intrattenere i bambini, di farli divertire in una giornata speciale. Si potranno così avere tanti spunti per giochi, attività e per organizzare un pomeriggio fantastico.

Il tema marino, che profuma di estate, porta con sé la possibilità di organizzare tanti giochi. Se si riesce ad affittare, ad esempio, dei gonfiabili da mettere in giardino il divertimento sarà ancora maggiore. Creare una sorta di piccolo parco giochi con tante attività, tanti colori e lo zucchero filato è un’idea molto carina.

Se non si ha lo spazio giusto a propria disposizione, non bisogna però disperare. Affidandosi alla giusta agenzia di animazione si avrà la possibilità di trovare mille attività alternative e divertenti allo stesso modo.

E per quanto riguarda il buffet di un compleanno estivo? La prima cosa che va ricordata è che si tratta di un compleanno di bimbi. Niente pietanze complicate da mangiare o dai gusti troppo complessi. Puntare sulla semplicità e sulla dolcezza è la soluzione vincente.

Si potrebbe optare, ad esempio, per delle pizzette che sono sempre semplici da mangiare, per dei muffin salati e dolci, per lo zucchero filato o per dei dolcetti simpatici. Non si deve mai dimenticare di rendere tutto a tema: così l’effetto sarà ancora più bello.