É il giorno della Milano-Sanremo senza il savonese: quanti ricordi tra i passaggi in autostrada con caduta e il transito alle Manie

"Nel 2003 ci fu frana ad Alassio e i corridori entrarono in autostrada ad Albenga e uscirono ad Andora, in quel caso ci fu pure una caduta sull'A10 che ha visto coinvolti circa 40 ciclisti" continua lo storico varazzino.

Nel 2008 ci fu una deviazione alle Manie a causa di una frana su Capo Noli e il percorso fu cambiato fino al 2012. "Cambiava la corsa non tanto per la salita ma per la discesa, i ciclisti infatti andavano in fila indiana e dal primo all'ultimo c'erano circa 2 minuti e due mezzo, arrivati a Finale il gruppo si spaccava completamente" prosegue Delfino.