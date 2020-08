I semi che fanno bene alla nostra salute

I semi di vario tipo possono essere usati anche come integratori per i molti benefici che apportano alla salute. Infatti questi semi contengono molte proteine, fibre vegetali ed acidi grassi che possono dimostrarsi molto utili per prevenire alcune malattie. Non bisognerebbe mai trascurare di aggiungere i semi alla nostra alimentazione quotidiana, anche perché sono facili da usare e si possono aggiungere a vari cibi a colazione oppure alle insalate e ai piatti salati. Molte tipologie di semi svolgono un ruolo importante perché contribuiscono in maniera fondamentale a regolare i livelli di zucchero e di grassi nel sangue. Ma quali sono i tipi di semi a cui dovremmo maggiormente rivolgerci da inserire nel nostro regime alimentare di ogni giorno? Scopriamolo insieme.

I semi di canapa

Mangiare semi di canapa può fare davvero bene. Sono molto nutrienti, perché possiedono tante proteine. Infatti abbondano di dieci differenti tipi di aminoacidi. Sono in grado di garantire un ideale equilibrio tra acidi grassi omega 3 ed omega 6 e per il 40% sono composti da fibre.

Contengono anche molti composti antiossidanti e, secondo alcuni studi che sono stati compiuti su questi semi, è risultato che potrebbero essere importanti nella prevenzione di patologie che interessano il cuore e malattie come l’Alzheimer o il Parkinson.

I semi di sesamo

I semi di sesamo rappresentano una buona fonte di calcio, contengono molti sali minerali, come il ferro, il magnesio, lo zinco, sono ricchi di fosforo e di vitamina B1. Hanno un elevato contenuto di fibre, molto importanti per combattere il colesterolo e abbassare la pressione del sangue. Sono considerati portatori di benefici anche nelle situazioni in cui si soffre di artrite o di osteoporosi.

I semi di zucca

La proprietà essenziale dei semi di zucca deriva dal fatto che essi sono ricchi di molti antiossidanti che si chiamano carotenoidi. Questi ultimi possono stimolare il sistema immunitario e lo rafforzano, quindi sono molto importanti per difenderci dalle malattie.

Inoltre i semi di zucca sono ricchi di zinco e di acidi grassi omega 3, due sostanze nutritive molto importanti per prevenire artrite e osteoporosi.

I semi di chia

Anche i semi di chia sono molto ricchi di calcio. Abbondano di fibre vegetali, antiossidanti e proteine. In particolare questi semi vanno tenuti in considerazione perché sono benefici per regolare il livello di zuccheri nel sangue.

Aiutano a contrastare le malattie cardiovascolari e sono essenziali anche nell’evitare un eccessivo aumento di peso.

I semi di lino

I semi di lino sono particolarmente ricchi di omega 3. Spesso vengono inseriti all’interno di un’alimentazione vegetariana e vegana proprio perché permettono di fare il pieno di questi acidi grassi essenziali.

Per riuscire a sfruttare tutte le loro proprietà benefiche, spesso vengono consumati crudi, dopo che sono stati triturati. Gli omega 3 sono davvero importanti per il nostro organismo, perché possono aiutarlo contro alcune malattie, come l’ipertensione e l’osteoporosi.

I semi di girasole

I semi di girasole aiutano la digestione. Abbondano particolarmente di acido folico, che è una sostanza molto importante per le donne in gravidanza. Garantiscono un buon apporto di fibre vegetali. Inoltre contengono selenio, rame, vitamina E, tutti nutrienti fondamentali per la prevenzione di patologie che interessano il sistema cardiovascolare e per evitare danni a livello cellulare.

Come hai potuto vedere da tutte queste varietà di semi che ti abbiamo descritto, non dovresti mai trascurare il loro apporto, perché mangiandoli con regolarità ti puoi garantire un aiuto importante nel contrastare piccoli e grandi malanni.

I semi sono davvero fondamentali, perché si configurano come degli alleati importanti per la nostra salute. Ricordati sempre di aggiungerli ai tuoi piatti, con una grande varietà di gusti differenti.