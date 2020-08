La domanda al dettaglio di Bitcoin può raddoppiare entro il 2024

Lo stato in una data - Qui, considereremo lo scenario della criptovaluta prima dell'evento dimezzante. Durante l'anno 2020, si è parlato molto della connessione tra il mercato azionario e la criptovaluta. Con il fallimento dei settori di attività nel marzo 2020, anche le attività volatili come Bitcoin sono rapidamente diminuite seguendo lo stesso modello. C'è stato un forte calo del valore di BTC di oltre il 50% in quel giovedì nero, ma la domanda tra gli investitori al dettaglio era intatta. Non vi è stata alcuna riduzione significativa del numero di BTC detenuti in portafogli e collegati agli investitori al dettaglio.