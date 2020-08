Ponte Morandi: a due anni dalla tragedia, Pietra Ligure ricorda le vittime

"Venerdì 14 agosto, nel secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi, Pietra Ligure si fermerà in ricordo delle 43 vittime di quella tragedia che ci ha segnato indelebilmente" annunciano insieme il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il parroco di San Nicolò Don Giancarlo Cuneo.

"Alle ore 11.36, all’ora esatta in cui il ponte crollò, le bandiere a mezz’asta del Comune e 43 rintocchi a lutto delle campane della nostra Basilica commemoreranno chi in quell’immane tragedia ha perso la vita e saranno un segno di rispetto e vicinanza per le loro famiglie" concludono.