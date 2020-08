Saldi, nella sera di giovedì 20 agosto spazio a "Shopping...in Savona"

Giovedì 20 agosto 2020 è l’appuntamento per una giornata straordinaria a Savona; un giorno dedicato a tutti i clienti con promozioni straordinarie, grandi saldi e tantissime offerte.

“Shopping...in Savona”, organizzato dal Comune di Savona e coordinato da Ascom Confcommercio Savona, sarà un’occasione imperdibile per visitare la città, apprezzare le sue bellezze artistiche e culturali, godersi un mare splendido e trascorrere il tardo pomeriggio e la serata curiosando tra le offerte proposte dai negozianti e gli aperitivi dissetanti.

L’iniziativa prosegue sino a tarda sera con l’apertura serale straordinaria per dare la possibilità ai clienti di passeggiare e godere della città in tutta tranquillità, al chiaro di luna.

“I commercianti hanno chiesto a gran voce la possibilità di una giornata dedicata allo shopping durante i saldi estivi e di poter esporre i loro prodotti e promuovere le loro attività in un momento molto delicato come questo ed Ascom è felice di aver collaborato fattivamente con l’amministrazione e l’assessore allo sviluppo economico che hanno supportato questa iniziativa offrendo questo piccolo ma importante spazio al commercio savonese” dichiara la Presidente Laura Chiara Filippi.

“Pensiamo sia un’occasione per invitare in città molti clienti tra cui i tanti turisti che quest’anno hanno preferito una vacanza nella nostra Regione che, come sempre, ha tutte le carte in regola per affermarsi una delle mete più suggestive per le vacanze italiane” conclude Laura Chiara Filippi. Non ci resta che invitarvi sulla pagina facebook @scoprisavona ove scoprire in anteprima le novità della giornata e darvi appuntamento a giovedì" conclude la presidente di Ascom Savona.