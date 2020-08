Sanità Regione Liguria, l'assessore Sonia Viale anticipa le misure di prevenzione per chi rientra dalle vacanze a Malta, Grecia, Spagna e Croazia

E' da poco terminata la riunione di Alisa convocata d’urgenza con le 5 asl e gli uffici prevenzione. Contattata l'assessore alla sanità e vice presidente della Regione Liguria Sonia Viale, presente ai lavori, riferisce: “Come è noto ieri è stata firmata un'ordinanza dal Ministro Speranza su sollecitazione di molte regioni, che prevede a livello nazionale il tampone obbligatorio per tutte le persone in arrivo dalle quattro nazioni in cui si è registrato un numero importante di contagi di Covid19: Spagna, Croazia, Grecia e Malta.



La linea individuata nell’ordinanza è fare i tamponi obbligatori. È un enorme sforzo organizzativo a carico del sistema sanitario che avrebbe dovuto essere gestito a livello nazionale nei porti e aereoporti. Infatti tutte le persone alle quali non verrà fatto a carico dell’Usmaf (Ministero salute) il tampone all’arrivo, dovranno entro le 48 h successive segnalarsi all’Asl e mettersi subito in isolamento, a meno che non abbiano fatto un tampone prima della partenza. Tutte le asl si stanno attrezzando per questa situazione: entro oggi saranno attive linee telefoniche dedicate, il sistema drive through per i tamponi in strada ed il potenziamento del personale che era già sottoposto a forte impegno per riaperture scuole e attività ordinaria legata ad alcuni focolai".



L'assessore Viale sottolinea come "La prevenzione che stiamo già attuando come sanità in Liguria prevede linee telefoniche dedicate, predisposizione di luoghi dedicati ai tamponi tra cui le nuove forme drive-trough effettuate con ausilio di auto. Occorrerà anche occuparsi di chi dovrà effettuare il periodo di isolamento fuori dalla propria abitazione. Ringrazio tutti gli operatori del settore sanitario, come sempre, impegnati in prima linea in un momento complesso. Si stima che i rientri saranno sui 2000 al giorno con picchi massimi tra venerdì, sabato e domenica per le prossime tre settimane, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale del Turismo.



La mancanza di una campagna di comunicazione del governo legata ai rischi di viaggi all'estero sarebbe stata opportuna in un momento di grande crisi sanitaria, ma è evidentemente mancata. La Liguria continua invece a lavorare interrottamente per rendere la nostra regione accogliente e sicura".