Finalborgo: allestito uno streaming su Facebook per chi non riuscirà a vedere stasera Luca Bianchini ai Chiostri

Un collegamento in streaming per dare l’opportunità a tutti di vedere la conferenza di Luca Bianchini, scrittore gradito ospite di Finalborgo.

Ricordiamo infatti che, nell’ambito della rassegna “Un libro per l’estate”, questa sera, lunedì 17 agosto, a partire dalle 21, sarà ospite dei Chiostri di Santa Caterina Luca Bianchini, che presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo “Baci da Polignano”.

Si tratta del terzo capitolo di una trilogia iniziata con “Io che amo solo te”, dal quale fu tratto anche un film di successo con Michele Placido.

Come avevamo anticipato su Savonanews (leggi tutti i dettagli QUI), l’appuntamento ormai annuale con Luca Bianchini e i suoi romanzi è uno dei momenti più amati e più attesi dell’estate culturale finalese. Da qui è scaturito il motivo di affiancare all’incontro ai Chiostri anche lo streaming. Il tutto sarà infatti visibile sulle pagine Facebook di Stefano Sancio, ideatore e curatore dell’intera rassegna, e dell’agenzia Centofiori Eventi, che ogni anno allestisce il programma di “Un libro per l’estate”.

Come sempre in questa edizione condizionata dall'epidemia covid i posti a sedere saranno in numero limitato. E' consigliabile, quindi la prenotazione presso la Libreria Cento Fiori:

019 692319 / info@libreriacentofiori.it

L’appuntamento sarà all’aperto nel centro del chiostro o, in caso di pioggia, nell’attiguo Auditorium.

In questa videointervista, qualche anticipazione sull’evento da parte del curatore Stefano Sancio: