Albenga, processione festa di Sant'Isidoro: ecco il percorso

Il comune di Albenga informa che, in occasione della festa di Sant'Isidoro, che si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio in centro storico, è prevista, nella sera di domenica, la processione con la statua del Santo trainata dai buoi.

Il traffico potrà subire rallentamenti o deviazioni per il passaggio della processione, che partirà al termine della santa messa (prevista alle ore 18).

In particolare, il carro di Sant'Isidoro trainato dai buoi uscirà dalla chiesa di Santa Maria in Fontibus e si dirigerà verso Vadino, dove incontrerà la processione di San Bernardino, che dalla parrocchia si dirigerà in via Piave.

Dopo il ponte Viveri, all'altezza della rotonda, le due processioni percorreranno insieme l’ultimo tratto verso le opere parrocchiali di Vadino per la benedizione conclusiva.