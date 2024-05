Sabato 18 maggio la presentazione del libro “Celle Ligure nei secoli” dello storico della ceramica Federico Marzinot

Sabato 18 maggio, alle 11, a Celle Ligure, nel “Centro socio culturale Raffaele Arecco”, in via Avogadro 20, viene presentato, con l’intervento delle autorità, il libro “Celle Ligure nei secoli”, curato da Federico Marzinot, storico della ceramica, edito dalla genovese “Erga edizioni”, promosso dall’Amministrazione comunale, con il sostegno della Fondazione De Mari di Savona. L'evento è parte di "Buongiorno Ceramica".

Salgono in seguito alla ribalta personaggi cellesi, dal Quattrocento in avanti: grandi famiglie, religiosi (fra cui il Papa Sisto IV Della Rovere), civili, protagonisti della storia, dell’arte, della musica, dello sport. La ceramica è - con una singolare, meritata ampiezza - la protagonista della parte conclusiva del volume. Vengono, innanzitutto, proposti i due significativi periodi della storia della ceramica di Celle: il primo va dalla fine XVII-inizi XVIII secolo al 1879, anno dell’ultimo documento sulla produzione a Celle. In tale arco di tempo il nome di Celle si intreccia spesso nella ceramica con quello di Albisola e ha pure un respiro internazionale.

Il libro ci fa conoscere analiticamente il prodotto ceramico in uso a Celle nel XVI secolo e i vasi da farmacia del XVII-XVIII secolo dell’“hospitale” di Celle. La produzione cessa, per decenni, anche per il terremoto che colpisce nel 1887 la Liguria di ponente. Riprende nel 1968 per merito dell’albisolese Ernesto “Tino” Canepa, che avvia, nell’antico borgo, le “Ceramiche San Michele” e, poco tempo dopo, la galleria d’arte omonima. Sono presenti i nomi e l’opera dei tre principali atelier ceramici di Celle. delle numerose situazioni espositive di opere in ceramica di artisti contemporanei presenti in più ambienti del luogo, fra cui il Lungomare in Arte.