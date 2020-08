Grande partecipazione di corpi bandistici locali per l'ultimo addio a Piero Soleti, il "ristoratore musicista" di Albenga

Grande e commossa partecipazione stamane presso la cattedrale San Michele di Albenga ai funerali di Piero Soleti. Con il dovuto ordine di distanziamento, molte persone sono intervenute alle esequie per dargli l'estremo saluto.

Piero Soleti era molto conosciuto non solo come storico ristoratore, ma anche come componente della Banda Musicale di Pontelungo. Era la prima tromba del complesso e sebbene appartenesse alla Pontelungo, Piero si rendeva sempre disponibile come rinforzo alle Bande del Comprensorio. Infatti erano presenti a rendergli omaggio stamane la Banda Musicale di Alassio, quella di Andora, la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Albenga, oltre a quella di appartenenza, la Pontelungo: tutte ciascuna a salutare ufficialmente con il proprio labaro.

Tantissima gente comune circondava la vedova Carmela per testimoniarle la vicinanza in questa dolorosa circostanza.