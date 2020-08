Pontinvrea, posizionati 4 velobox lungo la Sp542. Sindaco Camiciottoli: "Promessa mantenuta per la sicurezza dei cittadini"

Dalle parole ai fatti. Un mese fa l'annuncio: "La situazione lungo la Sp 542 è diventata insostenibile - aveva commentato in una nota il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli (Leggi Qui) - In quel tratto di strada, macchine e moto sfrecciano a velocità assurde. Negli anni l'amministrazione comunale ha chiesto interventi risolutivi alla provincia, che puntualmente sono caduti nel vuoto. Per questo motivo su mia indicazione, la giunta comunale ha deciso di posizionare dei velobox".

Così è stato fatto. Nella giornata di ieri sulla propria pagina Facebook, il primo cittadino pontesino ha postato le foto dei velox appena installati. Eloquente il messaggio di accompagnamento: "Una promessa mantenuta per la sicurezza dei nostri cittadini". Si tratta della strada provinciale che dal Giovo Ligure porta al centro abitato di Pontinvrea.