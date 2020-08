"Ringrazio Dio che non ci siano state vittime". L'ex parroco don Mario commenta l'incendio nella chiesa di Cairo

"Dire che sono rimasto senza parole è poco. Mi si è stretto il cuore. Ringrazio Dio che non ci siano state vittime". Questo il commento di Don Mario Montanaro, ex parroco di Cairo Montenotte, dopo l'incendio che ha devastato il tetto della chiesa San Lorenzo.



"Avevamo finito i lavori nel 2018. L'intervento si era concentrato su tetto, campanile, sacrestia e impianti elettrici - prosegue - Vedere questo disastro, pare doloso, fa veramente male".



Dopo nove anni, Don Mario ha lasciato la parrocchia cairese nel 2019 con destinazione la Comunità pastorale di Canelli.



"Spero che la struttura della chiesa tenga. In modo tale da salvare una testimonianza importante della storia cairese, non soltanto religiosa. Detto questo, ribadisco che se ci fossero state vittime adesso saremmo qui a piangere per una tragedia diversa. I tetti si rifanno, così come gli impianti. Ci sarà da faticare e ci vorrà tempo, ma Cairo ce la farà" conclude Don Mario.