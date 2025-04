Anziana truffata con la tecnica del finto incidente

Si è finto un carabiniere e ha telefonato a una donna anziana e invalida, residente nella borgata Cascina a Bassanico, frazione di Casanova Lerrone, sostenendo che il figlio fosse stato coinvolto in un grave incidente e si trovasse in caserma. “Servono soldi, subito”, avrebbe detto, minacciando gravi conseguenze giudiziarie. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta per riscuotere. La donna, spaventata, ha consegnato il denaro contante che aveva in casa e alcuni gioielli dal forte valore affettivo.

Solo più tardi, con il ritorno del figlio, ha capito di essere stata raggirata. Si è recata alla stazione dei carabinieri di Villanova d’Albenga per sporgere denuncia. Le indagini sono in corso.

La tecnica è tristemente nota: si fa leva sull’emotività, fingendo un incidente e chiedendo denaro urgente. I carabinieri raccomandano la massima prudenza e ricordano: in caso di dubbi, contattare sempre le forze dell’ordine.