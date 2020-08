Buoni carburante: la soluzione definitiva per risparmiare sulla benzina

Per chi si sposta molto in auto, la benzina rappresenta una delle spese mensili principali e in molti casi può arrivare ad avere un impatto notevole sulle finanze personali. Le variazioni del costo del greggio e le varie tasse imposte sul carburante, fanno sì che il prezzo sia spesso elevato.

Negli ultimi anni ci sono state diverse variazioni per il consumatore, ma in generale si è registrato un aumento del costo finale e dunque della spesa mensile per chi viaggia in auto.

Non stupisce, quindi, che gli italiani siano alla costante ricerca di strategie per risparmiare sul pieno di benzina e per acquistare carburante di qualità spendendo meno, senza essere costretti a dover rinunciare ai vantaggi degli spostamenti in auto.



Buoni carburante: per il massimo risparmio c’è il cashback

Chi desidera risparmiare sulla benzina dovrebbe impiegare innanzitutto i buoni carburante. Si tratta di strumenti che possono essere acquistati online in pochi minuti e che possono poi essere spesi nelle migliori stazioni di rifornimento presenti nel nostro paese.

Il vantaggio di pagare il rifornimento con i buoni benzina consiste nel risparmio economico, garantito dalla presenza di un cashback istantaneo al momento dell’acquisto.

Il funzionamento del buono carburante è molto semplice. Grazie al cashback istantaneo ai clienti viene data la possibilità di acquistare un buono a una cifra più bassa, con un risparmio finale che dipenderà dalla percentuale di cashback fissata dal distributore.

Acquistando, ad esempio, un buono di 100€ con un cashback dello 0,97% il prezzo da pagare sarà 99,03€, ma quando si utilizzerà questo stesso buono per fare rifornimento si riceverà ugualmente carburante per 100€.

Considerando, infatti, la spesa complessiva mensile e annuale per il carburante, ci si renderà conto che utilizzare buoni benzina acquistati ad un prezzo ridotto farà risparmiare molto.

Un altro metodo per risparmiare sull’acquisto del carburante consiste nel diventare titolare di una carta fedeltà, in modo che con ogni rifornimento si accumulino punti sul proprio conto personale, da spendere poi per ricevere dei premi o da convertire in sconti sui rifornimenti successivi. Alcune società garantiscono, inoltre, un prezzo per litro scontato ai possessori della carta fedeltà.

Essere titolari di una carta fedeltà rende in ogni caso ancora più vantaggioso utilizzare un buono carburante per pagare il rifornimento, perché il pagamento effettuato sfruttando questo strumento non preclude la possibilità di beneficiare anche dei vantaggi riservati ai clienti iscritti al programma fedeltà.



Dove acquistare buoni benzina online

L’acquisto dei buoni benzina può essere effettuato online e richiede pochi minuti. Un portale di riferimento per coloro che vogliono risparmiare in questo modo è per esempio Bestshopping, piattaforma specializzata nella vendita di gift card e buoni sconto e nel risparmio grazie al cashback, che in alcuni casi è addirittura istantaneo.

Su questa piattaforma gli utenti possono acquistare buoni carburante per le stazioni di rifornimento IP, Q8 e Tamoil e consultare le recensioni degli utenti che hanno già usufruito del servizio, così da individuare quale coupon sia più adatto alle proprie necessità.

Sui buoni spendili nelle stazioni di rifornimento IP, per esempio, attualmente viene applicato un cashback istantaneo dello 0,97%, mentre sui buoni validi per le stazioni di rifornimento Q8 e Tamoil il cashback istantaneo è al momento dello 0,82%.

Le percentuali di cashback possono infatti variare nel tempo, in quanto dipendono dagli accordi stipulati con le società che si occupano della vendita di carburante.