"Non possiamo rischiare la vita per una serata": Fabio Fazio lancia un appello ai giovani

"Non possiamo rischiare la vita per una serata. Cerchiamo di usare la testa". Questi i concetti più forti utilizzati dalla presentatore tv Fabio Fazio che sul suo profilo Twitter direttamente dalla sua casa di Celle ha voluto lanciare un appello ai giovani, dopo le chiusure delle discoteche e la crescita dei contagi.

«Le scene di questi giorni, soprattutto dei luoghi di villeggiatura, al mare in particolare, anche qui in Liguria, sono scene davvero impressionanti - spiega Fazio - Capisco tutto, capisco la voglia di estate, la voglia di divertimento, ho due figli giovani e dico a loro la stessa cosa che dico adesso: noi non possiamo fare finta che non ci sia il Covid proprio per tutti i sacrifici che abbiamo fatto e per il rispetto che dobbiamo a noi stessi e agli altri, alla vita, alle cose belle da fare. Ma non possiamo rischiare la vita per una serata. Non esiste al mondo divertirsi una sera mettendo a rischio amici, famiglie, parenti, la comunità intera».

«Io capisco che le scelte su questo tema siano difficili, ma molte non condivisibili, sicuramente andavano aiutate direttamente le categorie che avevano bisogno di essere aiutate e magari evitare che si aprissero attività dove l’assembramento è inevitabile - ha proseguito il conduttore - Ci sono scelte molto discutibili e io sono in disaccordo su quasi tutto. Però visto che è così, proteggiamoci da soli. La mascherina, il distanziamento sociale ed evitare di mettere a rischio noi stessi. Ragazzi, la vita è troppo bella per rischiarla, è troppo bella. Ci sono troppe cose da fare per poter pensare in nome di una serata di non poterle mai più fare. Cerchiamo di usare la testa».