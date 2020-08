Sansa si schiera accanto a Balbontin: "Non è omofobo e sessista, ma solo vittima di un grave equivoco"

Prosegue la polemica tra la parlamentare di Italia Viva Raffaella Paita ed il cabarettista Enrique Balbontin, accusato dalla deputata di un commento sessista nei suoi confronti (leggi articolo completo QUI).

In merito interviene Ferruccio Sansa, candidato alla presidenza della Regione Liguria nella prossima tornata elettorale, che dichiara: "Caro Facebook, hai bloccato la pagina del nostro amico Enrique Balbontin, uno dei migliori attori della nostra regione.

Per un grottesco e delirante equivoco una politica locale, che evidentemente non riesce a far parlare altrimenti di sé, lo ha definito omofobo e sessista. Coinvolgendo nell'abbaglio epocale anche ministri e parlamentari.

Balbontin non è omofobo (anzi, è stato invitato a diversi gay pride), nè sessista. La sua vita, il suo lavoro come attore e come avvocato degli ultimi lo testimoniano.

Il blocco della pagina Facebook suona come censura ma è anche un danno enorme per la sua professione di attore già messa a dura prova dalle restrizioni per il Covid.

Balbontin è solo un dissacratore, un uomo libero che odia l'ipocrisia. Uno che non cambia bandiera a seconda delle convenienze, che rischia del suo. Ce ne fossero di più come lui".

Ferruccio Sansa chiude lanciando l'hashtag #siamoconbalbontin