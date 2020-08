Brunello Brunetto si dimette dal ruolo di direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza della Asl 2

“Nei giorni scorsi ho rassegnato al Commissario Straordinario dell'Asl2 Savonese, dottor Paolo Cavagnaro, le mie dimissioni (con effetto immediato) dal ruolo di direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza della nostra Azienda sanitaria”. Lo dichiara Brunello Brunetto, candidato consigliere regionale della Liguria.



“Pur non essendo esplicitamente richiesto da alcuna normativa, ho ritenuto deontologicamente doveroso lasciare l'incarico e rinunciare al corrispondente indennizzo economico alla luce della mia partecipazione alle elezioni regionali del prossimo settembre. Lascio senza alcun tipo di 'paracadute' e senza alcuna garanzia di riavere il medesimo posto qualora, al termine di questa esperienza politica, dovessi rientrare in attività. E' stata una scelta non facile e, anzi, presa a malincuore, perché mi ha costretto ad interrompere anzitempo i molti progetti elaborati insieme ai miei colleghi e al resto dello staff. In questo momento, però, ho ritenuto necessario fare un piccolo passo indietro”.



“Il mio trentennale impegno nel mondo della sanità pubblica, tuttavia, non si esaurisce: continuerò a ricoprire l'incarico di direttore della Struttura complessa di anestesia e rianimazione degli ospedali di Savona e Cairo Montenotte; poi, qualora l'esito della campagna elettorale fosse favorevole e la fiducia dei miei concittadini dovesse premiarmi con un incarico in Regione, richiederò un periodo di aspettativa per dedicarmi interamente al nuovo ruolo di amministratore regionale”.