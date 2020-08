Elezioni regionali, Fratelli d’Italia si presenta: "Unità e coerenza il nostro punto di forza: i nostri candidati attivi e collaborativi"

In un’epoca in cui pare la maggior parte dei partiti debba sedare conflitti interni e mediare tra i propri candidati, Fratelli d’Italia si distingue per due caratteristiche: coerenza e coesione.

Coerenza

Tutti i temi ed i progetti, sia di respiro nazionale che regionale, sono condivisi, appoggiati e sostenuti dai candidati: una linea comune in cui le declinazioni seguono il valore aggiunto che ognuno offre in base alla propria esperienza, al territorio di appartenenza, alla personale visione degli argomenti.

Matteo Rosso, capogruppo regionale, svela così a tutti i simapatizzanti il primo punto distintivo della lista “Il dialogo costante che accresce il bagaglio di Fratelli d’Italia tutta, sempre pronta ad accogliere la voce dei propri rappresentanti liguri”

Coesione

I buoni rapporti, la linea condivisa, il dialogo caratterizzano i 30 candidati che, al contrario di chi si sia presentato non solo tardivamente, ma pure sfibrato da lotte intestine, gelosie e importanti differenze di vedute su argomenti fondamentali ancora non chiariti, collaborano gli uni con gli altri, si interfacciano per aver chiara la situazione di tutto il territorio, in un lavoro nato e cresciuto ben prima del periodo di campagna elettorale.

“Da sempre gli appartenenti a Fratelli d’Italia, hanno saputo dialogare e crescere insieme, sotto l’esempio della loro leader Giorgia Meloni” conclude Rosso.

Mentre a sinistra si è cercato a lungo il nome giusto per la candidatura a Governatore, incappando in quello di uno dei maggiori detrattori di questa sinistra e la bagarre tra chi potesse o meno essere inserito in lista imperasse in base alle simpatie delle molteplici correnti interne, in Fratelli d’Italia le cose filavano lisce e condivise. Indiscussa scelta del capolista Stefano Balleari, già vicesindaco del Comune di Genova e nominativi chiari e buoni rapporti in/per ogni provincia.

LA LISTA DI SAVONA

Questa mattina il Commissario regionale Matteo Rosso ha consegnato le deleghe notarili per il deposito della lista di Savona al coordinatore Provinciale Claudio Cavallo. Questi i nominativi dei candidati per le elezioni regionali per la provincia di Savona:

· Simona Saccone

· Barbara De Stefani

· Diego Distilo

· Francesco Garofano

· Renato Scosceria

Il coordinamento regionale e quello provinciale ringraziano particolarmente l’avvocato Alessandro Chirivì, responsabile regionale del dipartimento “Famiglia e Valori non Negoziabili”, che per la sua professionalità sarà in prima linea per incarichi politici istituzionali regionali, nonché il Dr. Capriolo e gli altri dirigenti di Fratelli d’Italia per la disponibilità offerta ad entrare nella lista.