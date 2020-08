Una importante autoconcessionaria approda nella zona commerciale e produttiva di Cisano sul Neva

Una importante notizia anima positivamente l’intero tessuto economico dell’entroterra ingauno. Dopo i due più recenti arrivi di Mercatò, realtà viva e attiva ormai da diversi anni, e dopo Tigotà, di imminente apertura, l’area produttiva e commerciale di Cisano sul Neva si appresta ad accogliere un’altra importante azienda. Non possiamo, al momento, svelare di più, ma possiamo anticipare che si tratterà della concessionaria di un colosso automobilistico europeo, tra le prime 25 marche più vendute al mondo.

Sull’area è già avvenuto il sopralluogo dei tecnici inviati dall’azienda, che hanno scelto il capannone e stanno valutando le tempistiche di una imminente apertura.

Sono sempre di più le imprese del territorio e le filiali di grandi catene italiane ed estere che scelgono Cisano sul Neva come area di riferimento per espandere il proprio business. Ciò deriva dal fatto che negli anni il Comune di Cisano si è saputo porre come interlocutore autorevole e affidabile nelle negoziazioni e nell’iter burocratico, così rapido e veloce da avere già trasformato in realtà molte di queste trattative. E altre ne verranno a breve: anche in questo caso la riservatezza è d’obbligo, ma in questi mesi stanno prendendo forma altre interessanti opportunità per tutto il comprensorio.

Esprime soddisfazione il sindaco di Cisano sul Neva, Massimo Niero: “Prima di tutto voglio sottolineare che siamo onorati di ospitare nel nostro comune marchi di pregio come Mercatò, UniEuro, Pasqualini, In’s, Tigotà e come questa nuova autoconcessionaria di prossima apertura. In momenti di difficoltà come questo, pensiamo ad esempio alle conseguenze del lockdown imposto dal Covid-19, la capacità di dialogo con le imprese per favorire e stimolare nuove aperture e nuovi investimenti gioca un ruolo fondamentale. Per il Comune di Cisano sul Neva e per tutto il territorio circostante, la ricaduta è positiva sotto un duplice aspetto: c’è la prima parte del lavoro, quella legata alle opere pubbliche ed edili, che vede tornare in azione le aziende del comprensorio specializzate nel settore delle costruzioni e ad esso accessorie. C’è poi l’apertura dell’attività in sé, che crea posti di lavoro e, più in generale, indotto e visibilità sull’area”.

Aggiunge ancora il sindaco Niero: “Un altro step di fondamentale importanza per la nostra amministrazione è il completamento dell’iter autorizzativo relativo all’accordo di programma, grazie al quale la nostra zona industriale verrà ulteriormente migliorata, con gli interventi sulla Statale 582 per il Piemonte e l’inalveamento del rio del Conte. Ciò consentirà l’edificazione di ulteriori 30mila metri quadri di insediamenti produttivi. Le ricadute occupazionali dirette e derivate costituiranno un bacino economico importante per tutta l’area negli anni a venire. Ritengo che tutto ciò sia il frutto di sei anni di buon governo, a livello di amministrazione comunale, volti a creare le migliori condizioni possibili per favorire l’insediamento di importanti aziende e di valide realtà artigianali e produttive locali nella nostra città”.