Piazza negata a Savona per il candidato Sansa, il PD: "Un fatto inaudito nella storia savonese dai tempi della Liberazione"

"Il diniego da parte del Comune di Savona dell'uso di Piazza Sisto per lo svolgimento di un dibattito tra il candidato di centrosinistra Ferruccio Sansa, il segretario della CGIL e il direttore dell'unione industriali (non quindi un comizio, ma un momento di discussione e approfondimento) è un fatto inaudito nella storia savonese successiva alla Liberazione".

E' questa la dura presa di posizione dal parte della Federazione provinciale e del Coordinamento Comunale di Savona del Partito Democratico a quanto denunciato dal candidato alla presidenza della Regione, Ferruccio Sansa (QUI), ossia la disponibilità negata dall'amministrazione comunale savonese di poter sfruttare la piazza antistante il Palazzo Comunale per un incontro coi cittadini.

"Gli organizzatori avevano chiesto la piazza dieci giorni fa - proseguono i dem - e nessuno, a quanto ci risulta, aveva comunicato loro la necessità di produrre alcuna documentazione particolare. Il sospetto che il diniego sia arrivato per motivi politici è quindi più che fondato. Forse la destra non è così convinta di vincere, forse ha paura che si discuta pubblicamente, in piazza, dei problemi del nostro territorio".

"I cittadini di Savona non meritano di essere governati da questa destra, che ci impegneremo a far sloggiare a settembre dalla Regione Liguria e la prossima primavera dal Comune di Savona" concludono.