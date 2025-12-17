"Uniti per Murialdo" contro il sindaco Franco: "Strade impraticabili e nessuna prevenzione per la neve"

Il gruppo di opposizione "Uniti per Murialdo" attacca l’operato del sindaco Michele Franco.

"Leggiamo che il primo cittadino scopre che, con le nevicate, l’accesso e la viabilità per le frazioni sono impraticabili a causa degli alberi e degli arbusti che la neve fa cadere nelle strade comunali. Dov’era quando, durante l’amministrazione Pronzalino, venivano emesse ordinanze affinché i privati provvedessero alla rimozione degli alberi troppo vicini ai bordi delle strade? Dov’era quando il sindaco Pronzalino ottenne in proprietà dalla Regione un trattore con accessori, per centomila euro, destinato al taglio della vegetazione e alla manutenzione delle strade comunali?".

"Davvero l’attuale amministrazione non perde occasione per dimostrare i propri limiti e l’inefficienza, non prevedendo che a Murialdo può nevicare", concludono dall’opposizione.