Guia Tanda confermata Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Liguria

È arrivata alla prima votazione la conferma di Guia Tanda alla carica di Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Liguria. Il Consiglio regionale ha votato a scrutinio segreto sulla candidatura di Tanda, il cui nome era stato precedentemente approvato all’unanimità in Commissione. Il nome di Tanda è passato alla prima votazione, che richiedeva almeno i 4/5 dei voti (25 consiglieri), con 27 voti favorevoli su 27.

Eletta nel 2023, Guia Tanda ricopre un incarico istituzionale volto alla tutela dei diritti dei minori, lavorando per l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e promuovendo politiche a loro favore, come l’inclusione dei bambini con disabilità nelle scuole. È inoltre possibile contattare il suo ufficio per segnalazioni e richieste di supporto in materia di diritti dei bambini in Liguria.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Genova, Tanda svolge la propria attività professionale nell’ambito del diritto privato e del diritto civile, occupandosi di consulenza e assistenza sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale. È specializzata in diritto di famiglia e nella tutela dei minori nelle situazioni di conflitto tra i genitori.