Demanio marittimo, la Regione lancia il vademecum per le concessioni

La Regione Liguria, in collaborazione con Anci, ha redatto un vademecum sulle concessioni demaniali marittime per supportare i Comuni costieri.

Il documento, molto atteso dal territorio, raccoglie le norme nazionali vigenti, sintetizzandole, con l'obiettivo di fare da riferimento tecnico attraverso informazioni utili relativamente ai criteri e alle procedure applicative per le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative e sportive. Tutto ciò salvaguardando, sempre e comunque, l’autonomia gestionale e decisionale dei Comuni che non sono vincolati dal vademecum.

“Siamo davvero soddisfatti di questo importante lavoro condiviso, passo dopo passo, con Anci – spiega l’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola -. Un vademecum in alcun modo vincolante che, senza sovrastare la legge vigente, garantisce un supporto davvero significativo e richiesto dalle amministrazioni locali in una materia particolarmente complessa come quella delle concessioni demaniali marittime. Siamo tra le prime regioni in Italia a redigere un documento di questa natura, e siamo pronti a collaborare con altri territori a livello italiano per estenderne i confini. L’obiettivo è quello di dare dei suggerimenti validi ai quali i Comuni si possano appoggiare costantemente in modo da poter portare avanti un’azione uniforme per tutto il territorio ligure. Regione Liguria conferma, in questo modo, il massimo sostegno alle amministrazioni locali”.

“Anci Liguria ha condiviso pienamente i contenuti e le procedure applicative delineate nel vademecum - afferma il direttore generale Pierluigi Vinai - uno strumento di supporto tecnico e giuridico indispensabile, soprattutto per le amministrazioni comunali meno strutturate o con minori risorse interne. Fornisce chiarezza, uniformità e sicurezza nelle procedure di trattazione delle concessioni. Invitiamo tutti i Comuni a farne tesoro per affrontare con maggiore serenità e preparazione le sfide che li attendono nelle prossime settimane in materia di gare”.