Savona, piazza negata a Sansa. Zunato: "La delega è dell'assessore Scaramuzza, per me è fondamentale rispetto della democrazia"

A tirare in ballo la candidata leghista alle prossime elezioni è stato il comunicato diramato dalla lista di Sansa. Ma Zunato non si ritiene parte in causa: "Voglio soltanto ribadire che per me è fondamentale il rispetto della democrazia e della libertà. Personalmente non ho nessun ruolo nella decisione, la delega alla sicurezza è in mano all'assessore Scaramuzza".