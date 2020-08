Savona, Toti fa visita in Confcommercio. Bertino: "Gli imprenditori abbiano fiducia, strada in salita ma si può arrivare"

"A noi interessa tutta l'economia della provincia di Savona però bisogna fare delle scelte, ogni imprenditore deve avere fiducia, capisco che non è facile in questo momento ma anche con l'aiuto di tutte le associazioni si può percorrere una strada durissima e in salita ma si può arrivare. Cercheremo di dare una mano, la Confcommercio nazionale sta cercando di portare all'attenzione del Governo queste grandi difficoltà di tutte le imprese del settore".

Il presidente della Confcommercio Savona Vincenzo Bertino è intervenuto a margine dell'incontro di ieri pomeriggio con il candidato alla presidenza della Regione Liguria Giovanni Toti che si era soffermato a parlare nella sede di corso Ricci con i rappresentanti dei diversi settori della Confcommercio.

Tra i candidati nella lista di Toti spicca la presenza di Lorenza Giudice presidente della sezione di Albenga della Confcommercio.

"Noi diciamo che nelle elezioni lasciamo libere le persone, noi però non facciamo politica partitica ma facciamo la politica di settore per tutti, Lorenza Giudice ha dato la disponibilità a Toti e questo ci ha fatto molto piacere, naturalmente i nostri faranno la loro scelta e speriamo sia quella giusta" ha proseguito Bertino.