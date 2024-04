Derattizzazione Roma: perché scegliere Italservizi

Perché scegliere Italservizi per la derattizzazione a Roma? Perché la nostra azienda vanta un’importante esperienza nel settore. Può capitare spesso, a Roma, di vedere topi nel contesto urbano. Le cause sono molteplici e quando questo accade può rappresentare un serio problema. Anche perché i topi sono roditori molto resistenti e possono letteralmente invadere l’ambiente umano. Si dividono fondamentalmente in tre specie urbane: rattus norvegicus, ratto rattus e mus musculus: tutte, indistintamente, possono essere portatori di malattie. Agire prontamente è allora fondamentale per evitare che il numero di topi aumenti in modo importante e in poco tempo. Italservizi si differenzia dalle tradizionali ditte di derattizzazione. La derattizzazione tradizionale infatti prevede l’uso di esche chimiche ad alto potere anticoagulante che vengono introdotte in appositi erogatori con chiave di sicurezza che permettono l’accesso ai soli roditori. E’ questo un modo che consente di agire su vaste aree ma non consente la gestione delle carcasse dei topi che potranno andare a decomporsi ovunque. Italservizi invece garantisce la possibilità di sfruttare metodologie ecologiche per la derattizzazione a Roma grazie a speciali apparecchi chiamati Ekomille, che possono contenere e catturare fino a 100 topi di piccole dimensioni.

Derattizzazione Roma ecologica: in cosa consiste

Come detto, Italservizi offre questa possibilità grazie a speciali apparecchi chiamati Ekomille. Questi apparecchi, sui quali viene applicato un attrattivo per i roditori, offronoche contengono semi di girasole. Il meccanismo di cattura dei topi è semplice. Si aspetta che questi prendano confidenza con il macchinario e quando inizieranno a vederlo come una mangiatoia verrà acceso il dispositivo che inizierà a catturare i roditori al suo interno tramite un sensore elettromeccanico. L’apparecchio è studiato appositamente per fare in modo che la parte inferiore conservi acqua e un liquido antiputrescente e deodorante che narcotizzerà il topo al suo interno e ne eviterà la decomposizione.Perché nasce come mero sistema di cattura; la soppressione dell’animale è dunque una, dato che si può eseguire anche una cattura lasciando i roditori vivi. Una scelta ecologica,, frutto dell’impegno che Italservizi mette ogni giorno in quello che fa. Chiunque fosse interessato alla derattizzazione a Roma può contattare la nostra sede situata in Via Nomentana, 761 al numero 06.30361643.